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"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)

STYLERЗірки        12.06.2018 - 10:23
Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники ведучого не упустили шанс трохи пожартувати над Горбуновим

Популярний 47-річний ведучий Юрій Горбунов похвалився перед своїми підписниками у мережі Іnstagram фото в "спекотній компанії". Так, в рамках своєї роботи, телеведучий зробив спільний знімок з чотирма танцівницями, одягнених в латиноамериканському стилі.

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов у спекотній компанії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При цьому підписники Юрія встигли пустити в його бік кілька уїдливих жартів, мовляв, а чи знає дружина – Катя Осадча – в якій компанії відпочиває її чоловік.

"Катерина не ревнує?" – запитує shsherbiak_vitalik.

"Ваш гарем?" – посміхається sofia__humenna.

"Тут капелюшки поважче, ніж у Катюшки", - пише ksenichka.

Скріншот коментарів instagram.com/gorbunovyuriy

Зазначимо, що офіційно телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча зареєстрували свій шлюб в 2017 році. При цьому довгий час пара приховувала романтичні відносини. 18 лютого 2017 року у Горбунова і Осадчої народився синок Іван. З першою дружиною Людмилою у Горбунова не було спільних дітей.

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій Горбунов на прогулянці з сином Іваном

Юрій Горбунов на прогулянці з сином Іваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов та Осадча

Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше телеведуча Катя Осадча з'явилася в новому вечірньому образі, який припав до душі її підписникам. Деякі навіть відзначили, що в атласній сукні телеведуча схожа на випускницю.

Зіркова пара Горбунов та Осадча (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Катя Осадча, Юрий Горбунов
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