Ведуча Катя Осадча заінтригувала прихильників львівськими фотографіями

Причину поїздки ведуча зберігає в таємниці
Відома телеведуча Катерина Осадча прогулялася по Львову. Фотографії з поїздки Осадча опублікувала у своєму Instagram.
На першій фотографії ведуча передачі "Світське життя" показала, як вона вранці вилітає зі столичного аеропорту "Бориспіль". На Катерині Осадчій біла футболка з написом і сонцезахисні окуляри.
Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)
На наступному знімку телеведуча вже гуляє по Львову. На ній сукня міді з квітковим принтом, коричневі сандалі і все ті ж сонцезахисні окуляри.
"Львівські двері", - так підписала Осадча цю фотографію.
Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)
А буквально годину тому Катерина опублікувала ще одну фотографію, зняту у Львівському оперному театрі. На цьому фото телеведуча в рожевій вечірній сукні з відкритими плечима.
Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)
До речі, нещодавно ми писали про те, як Катя Осадча на мітлі повеселила мережа.
Популярна телеведуча Катя Осадча вирішила трохи повеселитися, розбавивши "гламурні" фото на своїй instagram-сторінці забавним домашнім знімком.
Так, на фото Осадча немов збирається злетіти на мітлі. Звичайно ж, з першою асоціацією передплатники української телеведучої назвали її "ведьмочкой".
Зіркова пара Горбунов та Осадча