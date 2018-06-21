Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ведуча Катя Осадча заінтригувала прихильників львівськими фотографіями

STYLERЗірки        21.06.2018 - 23:20
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Причину поїздки ведуча зберігає в таємниці

Відома телеведуча Катерина Осадча прогулялася по Львову. Фотографії з поїздки Осадча опублікувала у своєму Instagram.

На першій фотографії ведуча передачі "Світське життя" показала, як вона вранці вилітає зі столичного аеропорту "Бориспіль". На Катерині Осадчій біла футболка з написом і сонцезахисні окуляри.

Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)

На наступному знімку телеведуча вже гуляє по Львову. На ній сукня міді з квітковим принтом, коричневі сандалі і все ті ж сонцезахисні окуляри.

"Львівські двері", - так підписала Осадча цю фотографію.

Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)

А буквально годину тому Катерина опублікувала ще одну фотографію, зняту у Львівському оперному театрі. На цьому фото телеведуча в рожевій вечірній сукні з відкритими плечима.

Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)

До речі, нещодавно ми писали про те, як Катя Осадча на мітлі повеселила мережа.

Популярна телеведуча Катя Осадча вирішила трохи повеселитися, розбавивши "гламурні" фото на своїй instagram-сторінці забавним домашнім знімком.

Так, на фото Осадча немов збирається злетіти на мітлі. Звичайно ж, з першою асоціацією передплатники української телеведучої назвали її "ведьмочкой".

Зіркова пара Горбунов та Осадча

"Обережніше на поворотах": Катя Осадча на мітлі повеселила мережу "Схожа на випускницю": Катя Осадча в сукні з оголеними плечима вразила мережу
Теги: ведущая, телеведущая, Катя Осадча
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся