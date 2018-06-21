Ведуча Катя Осадча заінтригувала прихильників львівськими фотографіями

Причину поїздки ведуча зберігає в таємниці

Відома телеведуча Катерина Осадча прогулялася по Львову. Фотографії з поїздки Осадча опублікувала у своєму Instagram.

На першій фотографії ведуча передачі "Світське життя" показала, як вона вранці вилітає зі столичного аеропорту "Бориспіль". На Катерині Осадчій біла футболка з написом і сонцезахисні окуляри.

Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)

На наступному знімку телеведуча вже гуляє по Львову. На ній сукня міді з квітковим принтом, коричневі сандалі і все ті ж сонцезахисні окуляри.

"Львівські двері", - так підписала Осадча цю фотографію.

Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)

А буквально годину тому Катерина опублікувала ще одну фотографію, зняту у Львівському оперному театрі. На цьому фото телеведуча в рожевій вечірній сукні з відкритими плечима.

Скріншот фото (instagram.com/kosadcha)

До речі, нещодавно ми писали про те, як Катя Осадча на мітлі повеселила мережа.

Популярна телеведуча Катя Осадча вирішила трохи повеселитися, розбавивши "гламурні" фото на своїй instagram-сторінці забавним домашнім знімком.

Так, на фото Осадча немов збирається злетіти на мітлі. Звичайно ж, з першою асоціацією передплатники української телеведучої назвали її "ведьмочкой".

Зіркова пара Горбунов та Осадча