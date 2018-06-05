Віра Брежнєва вразила білим вбранням з оголеними плечима

Українська співачка відмінно виглядає

Віра Брежнєва влаштувала собі чергову міні-фотосесію. На цей раз співачка підкорила фанатів досить повсякденним річним образом: у джинсах і корсеті з пишними рукавами і оголеними плечима. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінці Брежнєвої.

"Коротко про сьогоднішній день..." – грайливо підписала серію фотографій українська співачка.

Віра Брежнєва в білосніжному вбранні (фото: instagram.com/ververa)

Підписники співачки поспішили відзначити, що їх улюблениця виглядає розкішно. При цьому Брежнєва в цьому році відзначила своє 36-річчя.

"Віра, сама жіночна, красива, приємно дивитися і слухати", - пише alena_korneychyk.

"Яка ти чудова", - зазначає al_ina3836.

"Тобі в моделі треба, ти шалено красива", - радить tori.tori18.

"Вірочка, ви, як завжди, красотуля", - коментує krasota955.

Скріншот коментарів instagram.com/ververa

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, у Віри Брежнєвої є дві дочки. З молодшою дочкою Сарою, яка з'явилася у шлюбі з Михайлом Кіперманом, співачка опублікувала свіжий знімок в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки висловили захоплення зовнішністю підростаючої дочки Віри Брежнєвої і вказали на неймовірну схожість з мамою.

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