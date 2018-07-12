"Поверни мої мушлі назад": Ірина Шейк вразила відвертим фото з пляжу

Дівчина Бредлі Купера оголилася для знімка
Відома російська супермодель Ірина Шейк поділилася з шанувальниками відвертим фото з пляжу. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
На фото 32-річна Шейк лежить у воді з закритими очима і прикриває оголені груди мушлями.
Фото: Ірина Шейк на відпочинку (instagram.com/irinashayk)
Фото: Ірина Шейк на пляжі (instagram.com/irinashayk)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Це мої мушлі, і я хочу їх повернути".
"Чудове фото. Красуня!".
"Русалка".
"Морська богиня".
"Які красиві мушлі".
"Краса".
"Волочкова-стайл".
"Богиня!".
"Міс досконалість".
"Королева".
"Прикольні мушлі".
Скріншот коментарів (instagram.com/irinashayk)
Нагадаємо, Ірина Шейк є колишньою дівчиною футболіста Кріштіану Роналду. Зараз модель у стосунках з американським актором Бредлі Купером. У березні 2017 року у пари народилася дочка Лея де Сьєн Шейк Купер.
До речі, чоловічий глянець Maxim обрав топ-100 найбільш спокусливих жінок планети. До рейтингу увійшла і Ірина Шейк.
Також з відомих моделей в топ потрапили молодша сестра Кім Кардашян - Хлоя, переможниця минулорічного топа Хейлі Болдуін і модель Victoria's Secret Алессандра Амброзіо. А очолила рейтинг 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.
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