"Поверни мої мушлі назад": Ірина Шейк вразила відвертим фото з пляжу

Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Дівчина Бредлі Купера оголилася для знімка

Відома російська супермодель Ірина Шейк поділилася з шанувальниками відвертим фото з пляжу. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото 32-річна Шейк лежить у воді з закритими очима і прикриває оголені груди мушлями.

Фото: Ірина Шейк на відпочинку (instagram.com/irinashayk)

Фото: Ірина Шейк на пляжі (instagram.com/irinashayk)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Це мої мушлі, і я хочу їх повернути".

"Чудове фото. Красуня!".

"Русалка".

"Морська богиня".

"Які красиві мушлі".

"Краса".

"Волочкова-стайл".

"Богиня!".

"Міс досконалість".

"Королева".

"Прикольні мушлі".

Скріншот коментарів (instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, Ірина Шейк є колишньою дівчиною футболіста Кріштіану Роналду. Зараз модель у стосунках з американським актором Бредлі Купером. У березні 2017 року у пари народилася дочка Лея де Сьєн Шейк Купер.

До речі, чоловічий глянець Maxim обрав топ-100 найбільш спокусливих жінок планети. До рейтингу увійшла і Ірина Шейк.

Також з відомих моделей в топ потрапили молодша сестра Кім Кардашян - Хлоя, переможниця минулорічного топа Хейлі Болдуін і модель Victoria's Secret Алессандра Амброзіо. А очолила рейтинг 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.

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