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Повернулася з Москви: Анна Сєдокова помічена у Києві (фото)

STYLERЗірки        12.06.2018 - 16:05
Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Відома співачка і телеведуча приїхала на батьківщину

Знаменита українська співачка, актриса і телеведуча Анна Сєдокова, яка останнім часом проживає в Росії, була помічена в Києві. Ще кілька днів тому артистка публікувала фото з Москви, але 12 червня в її Instagram Stories з'явилися кадри з рідного міста.

Сєдокова заінтригувала прихильників кадрами, зробленими в центрі Києва.

Анна проїжджала повз НСК "Олімпійський" і вирішила поділитися з шанувальниками новиною, що прибула у Київ - місто, де вона народилася.

Як виявилося, Седокова повернулася в Україну заради зйомок у розважальному шоу "Хто зверху" (Новий канал).

У соцмережі Седокова зазначила ведучу шоу Лесю Нікітюк. До речі, і Леся порадувала фанів кадрами зі співачкою.

Скріншоти з соцмережі

Чи надовго приїхала в Київ Анна Сєдокова - поки невідомо.

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла, як часто спілкується з мамою, яка живе в Україні.

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Теги: Анна Седокова, Леся Нікітюк
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