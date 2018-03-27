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"Вірте в диво": Віка з "НеАнгелів" здійснила в Туреччині давню мрію (фото)

STYLERЗірки        27.03.2018 - 18:20
Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)
Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

Співачка поділилася яскравими світлинами зі своєї поїздки в Каппадокію

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха реалізувала давню мрію – здійснила політ на повітряній кулі. Зірка вирушила в турецький регіон Каппадокію, де піднялася в небо. Фотографіями "цього свята життя" вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні був екстра незвичайний день. Нарешті збулася моя мрія!!! Довгоочікуваний політ відбувся. Десятки кольорових куль в небі, які то піднімаються, то опускаються над гірською поверхнею турецькій землі. Справжнє свято життя і відчуття справжнього щастя! Каппадокія, ти дивуєш мене, як ніщо та ніколи!" – повідомила Віка.

Скріншот сторінки (instagram.com/vikanablack)

"Вірте в диво, і воно залишиться з вами", - переконана співачка.

 

Фото: Вікторія відпочиває в Каппадокії (instagram.com/vikanablack)

Фото: Віка отримала сертифікат в Каппадокії (instagram.com/vikanablack)

Пост, в якому співачка ділиться своїми враженнями, прокоментували шанувальники.

"Як красиво!!!! Тепер це моя мрія", "Як прекрасна Земля з висоти пташиного польоту!!", "Здорово, нереально!!! Мрію полетіти на кулі! Тільки завжди цікаво – а як приземляється, страшно?" - написали підписники зірки в коментарях.

Також Віка з "НеАнгелів" поділилася відео, знятим під час польоту на повітряній кулі. В кадрі співачка радісно посміхається і намагається передати свій захват.

 

Крім здійснення своєї мрії, вона також активно насолоджується природними пейзажами, відвідує гончарні магазини і пробує для себе щось новеньке.

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" заінтригувала пікантним фото з Єгипту з українським ведучим.

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Теги: НеАнгелы
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