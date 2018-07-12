"Весела і душевна відпустка": солістка The Hardkiss розповіла про яскравий сімейний відпочинок (фото)

Фото: Юлія Саніна і Валерій Бебко (instagram.com/the_hardkiss)

Юлія Саніна показала знімки з відпустки

Українська співачка, солістка популярного рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебко і сином Данилом влаштували собі невелику відпустку в Туреччині. На своїй сторінці у соцмережі Instagram Саніна поділилася враженнями від відпочинку і сімейними фото.

"Весела і душевна вийшла відпустку, прям як це фото! Відпочинок з дитиною дає можливість і радіти по-дитячому, і дивуватися, і вести бесіди на філософські теми типу "Куди зник Місяць" або "Чому шахові фігури повинні стояти на дошці, а не валятися в траві". Звичайно, нікуди без умовлянь поїсти щось, крім булочок, йти ніжками, а не на шиї у тата, зайти в море, тому що весь в піску, навіть нежить встигли підчепити і побороти, і не сумувати при цьому. Загалом, вдячна за цей чудовий час", - написала 27-річна співачка.

Варто відзначити, що всього кілька днів тому – 9 липня - чоловік виконавиці - Вал відзначив свій 34-й день народження.

Фото: Юлія Саніна з Валом і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Фото: Саніна з сином (instagram.com/the_hardkiss)

Фото: Саніна з сином (instagram.com/the_hardkiss)

Фото: Саніна з чоловіком та сином (instagram.com/val_hardkiss)

Фото: Юлія Саніна і Вал з сином (instagram.com/val_hardkiss)

Фото: ​​​​​instagram.com/val_hardkiss

Скріншот поста (instagram.com/val_hardkiss)

Скріншот поста (instagram.com/val_hardkiss)

Скріншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Скріншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Скріншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Раніше фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичайною фотосесією.

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