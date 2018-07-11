Скрізь люблять: Олег Винник показав "молодих вовчиць" у Білорусі (відео)

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Відомий український співак порадував своїм виступом жителів Білорусі

Улюбленець публіки Олег Винник дав ряд концертів у містах Білорусі. Зокрема, український артист поділився кадрами свого виступу в Олександрії. Також свою "порцію щастя" від феномену української сцени отримали Мінськ і Гомель.

З 5 по 10 липня в рамках Днів культури України у Республіці Білорусь співак порадував публіку улюбленими хітами. Прозвучали такі пісні, як "Ніч яка місячна", яку вже давно Винник не виконував на концертах, "Передчуття", "Тая Тай", популярні "Нино", "Счастье", "Вовчиця".

Жителі Білорусі продемонстрували відмінне знання пісень українського виконавця. У кожному місті зал аплодував стоячи, люди напам'ять підспівували рядки улюблених треків і танцювали.

"Білоруську публіку не так просто розворушити. Глядачі звикли сидіти на концертах. Але на моїх виступах всі танцюють, і це дуже приємно", - зізнався Олег.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Лип 2018 р. о 11:26 PDT

Відео: Олег Винник виступив у Білорусі

У коментарях до відео шанувальники артиста відзначили, що його скрізь люблять.

Відзначимо, що в перервах між музичними заходами в своїх соціальних мережах виконавець активно ділиться фото і відео про те, як він проводить час у Білорусі.

Фото: Олег Винник та його команда

Олег Винник також виконає свої хіти у Вітебську на XXVII Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар", а вже 28 липня співак продовжить всеукраїнський тур "Ти в курсі" на одеському стадіоні "Чорноморець".

Восени музикант знову повернеться в Білорусь з сольними концертами. Виступи Олега Винника в Бресті та Мінську заплановані на 16 та 17 листопада відповідно.

Рекомендуємо до перегляду:

Нагадаємо, Олег Винник розповів про складний період у житті. За словами зірки, це той період, коли він себе готував до сольної творчості після роботи в мюзиклах. Винник зазначив, що це було складно з професійної точки зору, оскільки потрібно було повністю переробити вокал.

"Складно морально - треба було кинути роботу в театрі у Німеччині, складно матеріально - потрібно було записувати пісні і жити на щось", - зізнався він.

Додамо, що зараз співак активно готується до відзначення 45-річного ювілею.