"Бачить те, що не бачать інші": Даша Астаф'єва стала музою художника (фото)

Астаф'єва захопила шанувальників "золотим" портретом
Відома українська поп-виконавиця Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників гіпереалістичним портретом пензля українського художника Сергія Піскунова. Відповідна серія фотографій з'явилася на instagram-сторінці співачки.
На картині зображений чуттєвий портрет Астаф'євої. Співачка позує із закритими очима, розтуленими губами, закриваючи їх тильною стороною долоні. Обличчя дівчини прикрашає сусальне золото.
"Сила мистецтва в тому, щоб роздивитися, зрозуміти й передати... Сергій Піскунов бачить те, що не бачать в мені інші люди. Пишаюся, що знаю тебе особисто і маю честь бути твоєю моделлю і учнем", - підписала фотографію з художником Даша Астаф'єва.
"Золота" Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Також співачка опублікувала ще кілька знімків, на яких показані деталі неймовірно реалістичного портрета.
"В руках геніального Сергія Піскунова", - підписала знімок Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Фото: instagram.com/da_astafieva)
Портрет Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/piskunovart)
Підписники співачки прийшли в захват від шедевра.
"Як красиво.... талантище", - пише lenusichk.
"Даша, ти космічно красива", - захоплюється anastasiafebruary.
"Це дуже красиво! Просто неймовірний майстер! Кажуть, руки малювати найскладніше!! Просто супер, красссссса", - зазначає anzelikavladimirovna.
"Справжня, без шаблонів і захеров", - коментує ivanovajuliakiev.
"Боже, яка ж краса", - захоплюється maryna.morskaya.
Зазначимо, що Даша Астаф'єва не перший раз співпрацює з Піскуновим. У 2016 році співачка вже виступала в ролі моделі.
Даша Астаф'єва в ролі моделі для полотна Сергія Піскунова, 2016 (скріншоти: sf-g.com)
До речі, раніше Астаф'єва ділилася фотографіями бектейджа "золотої" зйомки. Адже художник писав портрет співачки з її фото.
"Золота" фотосесія Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/piskunovart)
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва перенервувала перед своїм виступом і вилаялася на камеру. При цьому зробила це співачка українською мовою.
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