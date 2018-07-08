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Винник зважився на зміну професії: перші кадри з "нової роботи"

STYLERЗірки        08.07.2018 - 12:17
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)

Відомий співак спробував себе в новому амплуа

Відомий український співак Олег Винник зважився на зміну професії, взявши участь у зйомках одного з українських фільмів. Про це повідомляє ТСН.

"Я Олег Винник, і я не знаю, що таке маленьке. Збираю концертні зали, бо зберу і кінозали", - сказав співак.

Слід уточнити, що це буде перша кінематографічна роль для співака. Його роль у фільмі тримається в секреті, проте режисери зізнаються, що співпрацювати з ним легко і приємно.

"Це людина максимальної самовіддачі. Підійшов до зйомок максимально відповідально", - сказав режисер Владислав Дикий.

Відео: Олег Винник на зйомки українського фільму (tsn.ua)

До речі, популярний український співак, композитор і автор пісень Олег Винник, який днями справив фурор на фестивалі Atlas Weekend, поділився своїми мріями. В інтерв'ю журналу "Отдохни", героєм обкладинки якого став секс-символ української естради, він зізнався, що мріє "побудувати будинок, з озером з коропами, і щоб верба біля нього".

"Я дивився якісь ділянки, проекти, але не можу уявити, що ось зараз ввяжусь у будівництво, думаю, час прийде. А купувати готовий будинок не хочу. Хочу побудувати, щоб там було все так, як мені подобається, в екостилі. Дасть Бог, все складеться", - резюмував співак.

Відзначимо, що зараз артист активно готується до відзначення 45-річного ювілею.

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Теги: Олег Винник, фільми, съемки
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