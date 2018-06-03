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Віталій Козловський відвідав пляж зі скандально відомим чиновником з Харкова (фото)

STYLERЗірки        03.06.2018 - 14:00
Фото: (instagram.com/vkozlovskiy)
Фото: (instagram.com/vkozlovskiy)

Максим Мусєєв відомий в мережі нетрадиційними цінностями, підозрами у корупції та наркоманії

2 червня Віталій Козловський опублікував в соціальній мережі Instagram фотографію, на якій він зображений з новоспеченою дружиною Максима Мусєєва Євою Субботіною. Пізніше фотографії аналогічного характеру були розміщені в профілі дружини скандально відомого харківського чиновника.

На знімках зображені Віталій Козловський, Єва Суботіна, Максим Мусєєв та інші. Зустріч була організована у честь для народження одного зі спільних друзів на київському пляжі. Фотографії та відеозаписи річки Дніпро опубліковані в історіях Козловського.

 

Фото: (instagram.com/eva_subbotina)

"З днем народження", — підписала фотографію дівчина.

Фото: (instagram.com/vkozlovskiy)

"Кірюша, з Днюхою!!!!)))" — підписав фотографію Козловський.

На фотографіях, зокрема, є Максим Мусєєв, який відпочивав на пляжі в компанії друзів. Якщо вірити виставленій геолокаціі, компанія вчора, 2 червня, відпочивала в Лютежі Київської області.

Як повідомлялося раніше главу Холодногірської району Харкова Максима Мусєєва підозрювали у вчиненні адміністративного корупційного діяння.

Нагадаємо, що колишній член "Партії регіонів", а нині голова Холодногірської району Харкова Максим Мусєєв влаштував весілля в Києві на "кругленьку" суму. Його обраницею стала ведуча Єва Суботіна. Пара спеціально приїхала в Київ і влаштувала свято в шикарному столичному ресторані Regent Hill. Про це повідомляється в розслідуванні передачі "Наші гроші".

За кільця пара заплатила по 2 тисячі доларів за одне кільце,  сукня нареченої також обійшлася у 2 тисячі доларів. Банкет обійшовся в 22 тисячі доларів. На свято в якості ведучих запросили співачку Олю Полякову і шоумена Олександра Педана. Їхні послуги коштують 16 тисяч доларів. На весіллі також "засвітилися" такі зірки, як MONATIK, травесті-діва Монро, Віталій Козловський та Іван Дорн.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Віталій Козловський
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