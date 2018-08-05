"Включайте мізки і робіть дороги": Оля Полякова емоційно звернулася до влади (відео)

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Українська артистка каже, що проблеми з дорогами були і раніше, проте зараз вони в жахливому стані

Співачка Оля Полякова, відома як Суперблондинка, яка нещодавно привітала Дашу Астаф'єву з днем народження відвертим знімком, повертається додому з концерту в Маріуполі. Дівчина емоційно прокоментувала дорогу в приморське місто і відкрито звернулася до представників влади. Вона опублікувала відеозвернення Instagram.

"Доброго ранку дорогі мої. Ось я зараз прокинулася, збираюся їхати додому. Я, ви знаєте, в жаху від того, що сталося з нашими дорогами. Вони і були "не альо", але зараз вони просто морок. Я їхала із Запоріжжя в Маріуполь 300 кілометрів шість з половиною годин. Я їхала всю ніч в машині. Що це таке? До кого потрібно звертатися? До кого потрібно з вилами йти виймати очі? Я просто звертаюся до влади, ви задовбали вже. Ви вже там як-то вмикайте мізки і робіть дороги, тому що так жити неможливо. Тут неможливо дістатися нікуди. В такі, у великі міста неможливо добратися, я вже не кажу про маленькі селища, де взагалі немає наявності асфальту", — нарікає з приводу доріг артистка.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 5 Сер 2018 р. о 12:59 PDT

Відео: (instagram.com/polyakovamusic)

У підписі до публікації вона написала: "Дороги морок, на це треба впливати!!!!".

Скріншот поста облікового запису instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що Оля Полякова похвалилася новою зачіскою в ретро-стилі.

До цього ми повідомляли, що Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Відео: (video.rbc.ua)