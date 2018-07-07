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"Влажный пляжный движ": як MOZGI знімали новий кліп

STYLERЗірки        07.07.2018 - 07:35
Фото зі зйомок нового кліпу MOZGI
Фото зі зйомок нового кліпу MOZGI

Кліп вийшов з жарким літнім настроєм: пляж, напівоголені дівчата, пристрасні танці та поцілунки під водою

Популярна українська група MOZGI порадувала своїх фанів новим яскравим кліпом, знятим на свій літній хіт "Влажный пляжный движ". Зйомки вийшли дуже масштабними.

Кліп знімали у City Beach Club, який знаходиться на даху одного з київських торгових центрів. Для створення по-справжньому літньої атмосфери в кліпі організатори зйомок влаштували гарячу вечірку, на якій танцювали 60 красивих дівчат в бікіні.

Фото: зйомки нового кліпу MOZGI

Режисером літньої вечірки на пляжі був Леонід Колосовський. Весь процес зйомок зайняв майже два дні. Гаряча літня атмосфера кліпу створювалася за контрастних погодних умовах: то знімальна команда мерзла від холоду, то техніка виходила з ладу із-за високої температури.

Фото: зйомки нового кліпу MOZGI

Щоб відеоряд вийшов дійсно динамічним і цікавим, знімальна команда задіяла багато відеотехніки, так само були застосована цікава техніка процесу зйомки - технологія буллет-тайм, яка вперше використовувалася у фільмі "Матриця". Для її втілення застосували рекордна кількість техніки - 100 камер. На установку камер пішло шість годин. Використовували також стереокамери для 3D-зйомки, бодимаунт для створення ефекту обертового простору.

Фото: технологія зйомок буллет-тайм

Спеціально для підводної зйомки відеооператори знайшли в Україні єдиний підходящий підводний бокс для камери, призначена для зйомок в океанах.

Як результат – кліп вийшов дуже динамічним, а запальну пісню "Влажный пляжный движ" можна з упевненістю назвати настоящемим гімном літа 2018.

Фото: зйомки нового кліпу MOZGI

Відео: (MOZGI / YouTube)

До речі, "Бумбокс" і The Gitas зняли потужний кліп на емоційну пісню.

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Теги: кліп, Потап
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