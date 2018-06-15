Волохаті груди зірки серіалу "Полдарк" спровокували скандал

Груди Ейдана Тернера викликали національну суперечку

Журналістки та глядачки серіалу "Полдарк" від BBC бурхливо відреагували на волохаті груди ірландського актора Ейдана Тернера, який виконує роль Росса Полдарка. Ця реакція спровокувала в Великобританії суперечку про сексуальну об'єктивізацію чоловіків. Про це повідомляє BBC News.

Журналістка Radio Times Маріелла Фрострап вважає це "подвійними стандартами". Вона заявила, що подібне обговорення кінокритиками-чоловіками тіла актриси вже б назвали об'єктивізацією. Вона зазначила, що людям властиво висловлювати сексуальне бажання і ми не повинні звертатися до руху проти домагань #MeToo при будь-якому ймовірному прояві сексизму.

Фото: BBC

Сам Тернер поділився, що не розуміє, з чим пов'язане таке бурхливе обговорення його грудей. "Я до кінця так і не зрозумів, чому предметом дискусії став саме наш серіал і чому всіх так зацікавили саме ті кадри, коли є багато інших серіалів і кадрів акторів з напівголим торсом", - сказав він. Актор додав, що не вважає це принизливим і не відносить себе до жертв сексуальної об'єктивізації.

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