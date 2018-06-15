Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.32
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.32
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Волохаті груди зірки серіалу "Полдарк" спровокували скандал

STYLERЗірки        15.06.2018 - 11:31
Фото: кадр з серіалу "Полдарк"
Фото: кадр з серіалу "Полдарк"

Груди Ейдана Тернера викликали національну суперечку

Журналістки та глядачки серіалу "Полдарк" від BBC бурхливо відреагували на волохаті груди ірландського актора Ейдана Тернера, який виконує роль Росса Полдарка. Ця реакція спровокувала в Великобританії суперечку про сексуальну об'єктивізацію чоловіків. Про це повідомляє BBC News.

Журналістка Radio Times Маріелла Фрострап вважає це "подвійними стандартами". Вона заявила, що подібне обговорення кінокритиками-чоловіками тіла актриси вже б назвали об'єктивізацією. Вона зазначила, що людям властиво висловлювати сексуальне бажання і ми не повинні звертатися до руху проти домагань #MeToo при будь-якому ймовірному прояві сексизму.

Фото: BBC

Сам Тернер поділився, що не розуміє, з чим пов'язане таке бурхливе обговорення його грудей. "Я до кінця так і не зрозумів, чому предметом дискусії став саме наш серіал і чому всіх так зацікавили саме ті кадри, коли є багато інших серіалів і кадрів акторів з напівголим торсом", - сказав він. Актор додав, що не вважає це принизливим і не відносить себе до жертв сексуальної об'єктивізації.

Нагадаємо, що зірка "Дуже дивних справ" розповів про своє психічне захворювання.

На телеканалі ICTV відбудеться прем'єра телеверсії "Правила бою" Відомий український актор стане суддею проекту Модель XL
Теги: сериалы, актор, секс скандал
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся