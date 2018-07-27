"Взагалі зліг": з'явилися нові дані про стан Кобзона

Фото: Йосип Кобзон (facebook.com/breakingmash)

Артист не встає з ліжка

Народний артист СРСР Йосип Кобзон відчуває себе гірше. Зараз він знаходиться в одній з московських клінік і вже не встає з ліжка. Про це розповів очевидець, який бачив артиста, передають Россмо.

"Кобзон Йосип Давидович взагалі зліг, сьогодні на каталці вивозили його", - сказав він.

Йосип Кобзон перебуває в реанімації відділення нейрохірургії з 20 липня. Його доставили в лікарню в непритомному стані. З карети швидкої допомоги співака виносили на ношах. Його стан оцінюється як важкий.

"Дійсно, Йосип Кобзон госпіталізований, але мова не йде про його вкрай важкому стані, як повідомили деякі видання", - заявив російському "Інтерфаксу" інформоване джерело в нижній палаті парламенту Росії.

Нагадаємо, що 80-річний співак бореться з раком понад 13 років. Його госпіталізували в зв'язку з погіршенням здоров'я.

Раніше дружина скандального артиста розповіла про його стан.

З'являлася непідтверджена інформація про артиста і його здоров'я. За словами Неллі Кобзон, співак дійсно знаходиться в медустанові.

Також недавно, в мережі з'явилися знімки хворого Йосипа Кобзона.

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