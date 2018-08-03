"Вихованість і красива мова": Дорофєєва поділилася враженнями від спільної роботи з Monatik

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зірка також згадала, як вперше познайомилася з Monatik

Українська співачка, учасниця групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва розповіла про гучному в мережі дуеті Monatik–Дорофєєва. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Viva.

Зірка згадала, як вперше познайомилася з Monatik (Дмитро Монатік).

"Ми познайомилися на дні української музики у Туреччині. Пам'ятаю, помітила в Дімі класне почуття гумору, мене вразила його вихованість і красива мова. Ми чудово провели час, а своєю роботою на сцені він мене просто "добив". Це було потужно від початку до кінця", - говорить Надя.

Дорофєєва зазначила, що, крім дуетної пісні, з Монатиком її пов'язує дружба і велика любов до музичним експериментам.

Вона поділилася своїми враженнями від роботи з Дімою.

"Як не дивно, в роботі він здається ще більш розслабленим. Під час запису пісні була дуже комфортна обстановка! Діма постійно реготав і відволікав мене своїми жартами: доводилося зупинятися, щоб посміятися і з чудовим настроєм продовжити запис", - сказала співачка.

Надя описує Монатіка як доброго і зворушливого Грута (Грут – персонаж з американського фантастичного фільму "Вартові Галактики").

Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голови своїх instagram-юзерів, опублікувавши "напівоголене" фото у відвертому купальнику.

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