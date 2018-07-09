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"Ось такий бик": дружина Жені Галича вперше показала обличчя сина (фото)

STYLERЗірки        09.07.2018 - 23:06
Фото: Женя Галич з дружиною і дочкою (instagram.com/lera_galich)
Фото: Женя Галич з дружиною і дочкою (instagram.com/lera_galich)

Дружина музиканта поділилася знімком малюка

Дружина лідера українського гурту O.Torvald Жені Галича, який представляв нашу країну на Євробаченні 2017, Валерія вперше показала обличчя їх маленького сина Данила. Знімки малюка дружина виконавця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

24 квітня хлопчикові виповнився рік. Однак обличчя дитини подружжя показало вперше.

"Щоб ви сильно не милувались - зараз він ось такий бик", - написала Валерія.

Фото: Данило (instagram.com/lera_galich)

Скріншот поста (instagram.com/lera_galich)

Фото: Данило з сестрою Євою (instagram.com/lera_galich)

Фото прокоментували в мережі:

"Якщо Єва - батькова дочка, то Даня твоя копія".

"Який малюк".

"Красунчик".

"Ну диво".

"Даня - твоя копія".

"Дуже милий".

"Все одно мілаш ще той".

"Який солодкий".

"Нарешті показали. Лапочка".

Скріншот коментарів (instagram.com/lera_galich)

Лідер гурту O.Torvald вдруге став татом в квітні 2017 року. Женя Галич і його дружина Валерія також виховують старшу доньку Єву.

До речі, нещодавно Женя Галич показав зворушливе фото сина

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Теги: O.Torvald, Євген Галич
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