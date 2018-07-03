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"Дівчина з річки": Галкін підірвав мережу фото Пугачової без макіяжу

STYLERЗірки        03.07.2018 - 10:36
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru/facebook)
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru/facebook)

Максим Галкін поділився незвичним фото

Відомий російський пародит Максим Галкін опублікував нове фото дружини Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram, яким встиг підкорити шанувальників.

На знімку відома співачка виглядає такою, якою вона звикла бути в житті.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/maxgalkinru)

"Дівчина з річки. Ось тільки що сфотал Аллусю. Без фільтрів гламурних, фотошопів всяких диявольських і тому подібного. Перевірений дідівський спосіб фотографії: особа і об'єктив. Ось таку Пугачову я люблю і бачу кожен день, з веснянками від сонця і єдиними в світі очима. І вам, вірні мої підписники, фолловери мої дорогі, бажаю якомога частіше бачити поруч улюблене вами обличчя. #воттакалюбовь", - підписав публікацію артист.

Фото не забув прокоментувати відомий співак російської естради Філіп Кіркоров. "Вона дійсно особливо прекрасна, коли "з річки"...це правда... я пам'ятаю", - написав він.

Скріншот коментаря Філіпа Кіркорова (instagram.com/maxgalkinru)

Шанувальники в захваті від фото співачки, а деякі навіть переплутали її з донькою Пугачової Крістіною Орбакайте.

"Як дівчинка", "Дуже красиві очі, усмішка, губи! Прекрасна жінка і дуже сильна!", "Красива! Світиться від щастя!", "Фото чудове! Натуральне, живе, дуже природне і миле!", "А я подумала, що це Крістіна. Яка ж Алла Борисівна молода і красива", "Красива посмішка", - коментують фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

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Теги: фото, Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Максим Галкін
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