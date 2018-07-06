"Ось така я грішниця": відома російська артистка розповіла про особисту трагедію

Артистка розкрила таємниці свого особистого життя

Відома російська артистка Аліка Смєхова, дочка Веніаміна Смєхова, що зіграв Атоса в легендарному радянському фільмі "Три мушкетери", відкрила цікаві подробностти зі свого особистого життя. Про це вона розповіла в програмі "Доля людини", пише Starhit.ru.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Аліка Смєхова опублікувала фото, на якому зображена з ведучим Борисом Корчевниковим на шоу "Доля людини".

"Довго відмовлялася, тому що, мені здається, ще рано віддаватися спогадам і тим більше робити якісь висновки. У мене, як у пісні: "Так же, как все...". Всяке було, але я по натурі оптиміст і не люблю скаржитися на життя, взагалі категорично не приймаю жалібну позицію", - написала вона.

Фото: Аліка Смєхова на "Долі людини" (instagram.com/alika_smekhova)

На передачі вона розповіла про своє особисте життя.

Аліка відкрила подробиці про свій перший шлюб з другом дитинства, режисером Сергієм Лівньовим, який тривав шість років. Чоловік зробив пропозицію, коли їй було всього 17 років. Пара розлучилася через те, що Смєхова не бажала тоді мати дітей.

"Ми досі дружимо. Цей шлюб був коротким, але ми в ньому виросли разом", – сказала Смєхова.

Вдруге вона вийшла заміж за резидента рейтингу Forbes Георгія Беджамова.

Фото: Аліка Смєхова (facebookcom Аліка Смєхова)

"У нас все дуже швидко відбулося і швидко закінчилося. Я хочу говорити про своїх чоловіків або добре, або нічого. Я їм вдячна за те, що вони були в моєму житті, від кожного я чогось навчилася. Завдяки цьому короткому шлюбу я зрозуміла одну річ: не можна нічого чекати від чоловіків. У них все швидко змінюється, не можна вимагати від них більше, ніж вони можуть тобі дати. Мене не прийняла його сім'я. Він був за національністю ассірієць. Його мама казала: "Ти не чорненька, а біленька", – поділилася Аліка.

Фото: Аліка Смєхова (facebookcom Аліка Смєхова)

Сімейні конфлікти стали причиною того, що артистка втратила дитину.

"Під час вагітності у нас була дуже складна ситуація, і від шалених переживань я втратила дитину. Це стало для мене поштовхом, я усвідомила, що не буду з цією людиною. Я сказала йому: "Якщо ця дитина залишиться, я залишуся з тобою, а якщо ні – ми розлучаємося", – розповів вона.

Зірка вийшла заміж утретє за бізнесмена Миколая, який став батьком її сина Артема.

"У нас була прекрасна сім'я, так, на мені було багато відповідальності. Якщо б я її не взяла, я можу сказати точно: ніколи б не вийшла заміж і не народила дітей. Я Миколі шалено вдячна", – говорить Смєхова.

Пара розлучилася, бо Аліка знайшла нову любов.

"Ну, я можу закохатися. Ось така я грішниця, зі своїми пристрастями. В цьому чоловікові мені сподобалася його шалена активність, порив. По-жіночому піддалася цьому натискові. З моєю любов'ю все було дуже миттєво. Я пішла з дому і повернулася, а у мене під серцем був Макар, мій другий син", – розповіла вона.

Ім'я батька другої дитини вона не розголошує.

Раніше в мережі показали, як на Лізі Сміху розцілували Дорофєєву.

Що ви не знали про найкращу тенісистку України