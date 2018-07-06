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"Вова в новому образі": з'явилися нові фото зі зйомок комедії Зеленського

STYLERЗірки        06.07.2018 - 22:47
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Студія "Квартал 95" поділилася новими знімками

На офіційній сторінці в Instagram гумористичної студії "Квартал 95" з'явилися нові кадри зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона", головні ролі в якому виконають Володимир Зеленський, Євген Кошовий і Надя Дорофєєва.

На знімку видно продюсера і шоумена Зеленського разом з актрисою Настею Короткою. Артист з'явився перед нами у зовсім незвичайному і новому образі в вусами.

Фото: Настя Коротка і Володимир Зеленський (instagram.com/kvartal95official)

"Наша нова романтична комедія "Я, Ти, Він, Вона" буде дивувати... Одне це фото тільки чого вартий! Як вам Вова в новому образі?" – написано в публікації.

Користувачі вже встигли оцінити новий образ артиста. "Образ супер! Так йдуть вуса", "Смішний, з вусами", "Круто. Вова, ти супер", "Неймовірний", - прокоментували знімок шанувальники.

Деякі навіть порівняли Зеленського з іншими знаменитостями. "Я спочатку подумав, що на фото молодий Вахтанг Кікабідзе", "Павло Зібров", - написали користувачі мережі.

Скриншоті коментарів (instagram.com/kvartal95official)

Ще одне фото з'явилося на Instagram-сторінці самого Володимира Зеленського.

Фото: Настя Коротка і Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

"3-й день зйомок... Далі - більше", - повідомив шоумен.

Шанувальники повідомили, що не відразу дізналися кумира. "Не впізнала вас, Володимир. Замаскувалися добре!" "Краса", "Ола-ла, та невже? Це Зеленський?" - написали фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, відомий український шоумен Володимир Зеленський повідомив про початок зйомок комедії "Я, ти, він, вона".

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Теги: Володимир Зеленський, квартал 95, фільми, комедия
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