"Вражає атмосферністю": в мережі показали "гарячі" танці Тіни Кароль на репетиції (відео)

Зірка готується до майбутнього концерту

Відома українська співачка Тіна Кароль активно готується до свого нового перформенсу, презентація якого намічена на четвер, 5 липня, в Мінську. Відео бекстейдже нового шоу опублікували на офіційній сторінці фан-клубу зірки в Instagram.

Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 4 Лип 2018 в 2:03 PDT

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Зараз повним ходом іде підготовка до нового шоу, і час від часу артистка відхиляє завісу, показуючи, що ж готує для своїх шанувальників", – сказано у підписі до відео.

Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 3 Липня 2018 в 3:05 PDT

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сьогодні з'явилося перше відео #TinaKarolLife, на якому показана репетиція команди Тіни Кароль! Результат виконаної роботи вперше почують в Мінську 5 липня! Зйомка відео дозволяє передати глядачам всі емоції, які панують поза сценою, і вражає своєю атмосферністю", - зазначили на фан-сторінці Тіни Кароль.

До речі, Тіна Кароль розкрила таємниці закулісного життя.

Українська співачка і тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль показала, як мучать її вухо для того, щоб створити зліпок вушного монітора. Весь процес був знятий на відео і судячи з реакції зірки, ця процедура малоприємна.