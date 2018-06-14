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Вперше без принца Гаррі: Меган Маркл вийшла в світ з королевою Єлизаветою II (фото і відео)

STYLERЗірки        14.06.2018 - 20:50
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Сассекська супроводжувала королеву в поїздці в графство Чешир

Дружині принца Гаррі - герцогині Сассекській Меган Маркл випала честь супроводити королеву Великобританії Єлизавету II в поїздці в графство Чешир. У мережі з'явилися спільні фото Маркл і королеви.

Єлизавета II і дружина принца Гаррі прибули з Лондона на легендарному поїзді The Royal Train, яким монарша родина користується з 1842 року.

Варто відзначити, що принц Гаррі вперше після весілля не супроводжував герцогиню на публіці. Це третій офіційний вихід Меган Маркл після церемонії одруження.

 

Фото: Королева Єлизавета II і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

 

Фото: Королева Єлизавета II і Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Фото: Королева Єлизавета II і герцогиня Сассекському (twitter.com/kensingtonroyal)

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Скріншот поста (twitter.com/kensingtonroyal)

Для поїздки Меган Маркл обрала елегантну сукню з закритими плечима з колекції Clare Waight Keller від Givenchy. Герцогиня доповнила образ ременем на талії, клатчем і класичними "човниками" на шпильці чорного кольору.

Відео: Прибуття (instagram.com/meghan_duchess)

Скріншот поста (instagram.com/thecrownchronicle)

До речі, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зібралися в Австралію.

Новоспечена подружня пара, яка тепер отримала титули герцога і герцогині Сассекських, збираються здійснити турне під час Invictus Games в Сіднеї. Invictus Games заплановані на 20-27 жовтня 2018 року. Крім Австралії, королівське подружжя збирається відвідати Фіджі, Тонга і Нову Зеландію.

Раніше в Україні знайшли двійника Меган Маркл.

Хвилюючі подробиці весілля принца (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Меган Маркл
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