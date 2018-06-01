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Не вписався в поворот: Джонні Депп потрапив в аварію в Петербурзі

STYLERЗірки        01.06.2018 - 15:25
Фото: Джонні Депп (Flikr(Dana Olariu)
Фото: Джонні Депп (Flikr(Dana Olariu)

ДТП сталося на Вознесенському проспекті

Всесвітньо відомий голлівудський актор та музикант Джонні Депп потрапив в аварію в Санкт-Петербурзі (Росія). Його авто не вписалося в поворот і в'їхало в стіну, передає російський "5 канал".

ДТП сталося, коли автомобіль виїжджав з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

Увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера і Джо Перрі з Aerosmith, виступила в Петербурзі. Захоплені фанатки, також як і в Москві, закидали американську зірку бюстгальтерами.

Відео: ДТП з Джонні Деппом (YouTube/Блог24)

Як раніше повідомлялося, актор і музикант Джонні Депп зізнався, що саме приваблює в російських дівчат. Актор зізнався в цьому під час свого візиту в Москву, де він виступив у складі групи Hollywood Vampires. Про це повідомляє РЕН ТВ.

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Теги: Джонни Депп
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