"Все більше схожа на Шер": шанувальники розкритикували нове фото Світлани Лободи

Через невдалий ракурс Лободу порівняли також з дизайнером Донателлою Версаче, яка зловжила пластикою обличчя

Українська поп-виконавиця Світлана Лобода, яка активно будує кар'єру в Росії, поділилася зі своїми instagram-підписниками досить відвертим "нічним" фото.

"Доброї ночі", - підписала знімок співачка.

При цьому 35-річна Лобода опублікувала свій портрет, з рівними волоссям, які трохи закривають її очі. Також співачка позує в обтягуючому топі з вирізом.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Однак цього разу чимало підписників опальної співачки не схвалили її нове фото. Деякі зазначили, що під таким ракурсом і світлом видно її пластику і неприродність.

"Лобода все більше і більше походить на Шер", - зазначив юзер під ніком potapova1450, порівнявши Лободу з відомою 72-річною американською співачкою Шер, яка зробила чимало пластичних операцій на обличчі.

"Справді на Шер стала схожа", - погоджується banuismai.

Співачка Шер (фото: instagram.com/cher)

"Та годі вам... Страшненька вона, видно ж під усіма її ботаксами, шарами штукатурки", - пише natagolovina62.

"О боже, навіщо ти з себе це зробила?! Погодьтеся, вона була краще", - обурюється одна.takaya.

"Сильно зіпсувалася. Перекроїла себе занадто", - вважає olesya86.oo.

Скріншот коментарів instagram.com/lobodaofficial

І все ж велика частина фанів Лободи позитивно відгукнулися на адресу її нового знімка.

"Нарешті ви з прямим волоссям все частіше і частіше. Витончена", - пише alicemomot.

"Супер сексі-жінка", - зазначає anastasia12_l.

"Шалено красива", - захоплюється natalinatalinatali123.

"Нереально красива, ваша краса зводить з розуму", - захоплюється viktoriagolubina.

"Боже, яка шикарна", - пише yarikvisstov.

Цікаво, що до цього Лобода викликала просто-таки хвилю захоплених відгуків на свою адресу, поділившись з фанати ніжним фото. Тоді співачка відмовилася від яскравого макіяжу і зібрала волосся у високий пучок.

35-річна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, в кінці травня 2018 Лобода вдруге стала мамою - у співачки народилася дочка. І все ж поп-виконавиця поки що не говорить, як назвала доньку. І все ще тримає в таємниці ім'я батька дитини.

Проте в ЗМІ вже встигли припустити, що батьком дитини Лободи є Тілль Ліндельман - вокаліста німецької групи "Rammstein". Який, до речі, нещодавно відвідав Київ.

Приводом для чуток стали спільні знімки Лободи і Ліндельмана в 2017 році.

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