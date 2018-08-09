"Все буде по суду": Петросян і Степаненко прокоментували своє розлучення

Фото: Петросян і Степаненко (Колаж РБК-Україна)

Пара вперше повідомила свою думку про розтавання

Відомі російські гумористи Євген Петросян и Олена Степаненко вперше прокоментували своє розлучення. Вони сподіваються, що прийдуть до взаємовигідного вирішення питання. Про це подружжя-гумористи заявили в ефірі програми "Вісті" на телеканалі "Росія 1".

Олена Степаненко вважає, що розлучення – справа житейська і сподівається, що все майно буде поділено судом.

"У кожної людини в житті щось трапляється. От у нас з Євгеном Вагановичем сталося розлучення. Ну це справа житейська, ну що, ну, так сталося. Все буде по суду. Як суд скаже, так і буде", — пояснила свою позицію Степаненко.

Євген Петросян відповів, що хотів би зберегти з колишньою дружиною дружні й ділові стосунки.

"Я сподіваюся, що ми дійдемо згоди і взаємовигідного вирішення цього питання. Дуже хотілося б зберігати добрі стосунки, тому що творча взаємодія багаторічна треба зберегти як художню цінність якусь", — зазначив гуморист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Євген Петросян та Олена Степаненко вирішили розлучитися після 33 –х років подружнього життя.

Про те, що 72-річний Євген Петросян і 65-річна Олена Степаненко ділять майно, повідомила прес-служба Хамовницького суду Москви, де розбирається позов.

Також повідомляли про те, що ймовірною причиною розлучення стала зв'язок Євгена Петросяна з молодою коханкою, яка від нього вагітна.

Відео: РБК-Україна