"Всі підтримували збірну Росії": Анна Седокова зробила гучну заяву на російському ТБ (відео)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Опубліковано відео виступу співачки на Кремль ТБ

Відома українська співачка Анна Сєдокова виступила в ефірі російського телеканалу Кремль ТБ, шокуючи своєю заявою багатьох користувачів мережі. Відповідне відео було опубліковано на сторінці @valeriykorsunskyy в Instagram.

"І я хочу сказати зараз дуже-дуже важливу річ. Я тільки вночі прилетіла з Одеси, а перед цим з Києва. Кожного, кого я зустрічала на вулиці...всі говорили, всі підтримували збірну Росії. Всім це дуже важливо...", - сказала зірка в відеозаписі.

Допис, поширений VLR (@valeriykorsunskyy) 7 Лип 2018 р. о 2:39 PDT

Відео: Анна Седокова виступила з шокуючою заявою (instagram.com/valeriykorsunskyy)

"Цікаво, вона точно була там, де говорить?" – підписав публікацію сам користувач.

Багато користувачів мережі обурилися такими словами співачки.

"Ходжу я по вулицях Києва та Одеси з ранку до вечора, і всі мені прямо в обличчя кричать: я підтримую збірну Росії!" - прокоментував один чоловік.

"Прям не цікаво. А очі вгору запускає, текст згадує", - зауважив інший користувач.

Знайшовся коментатор, який підтримав слова Сєдокової.

"Це нормально, в будь-якому випадку упороті в Україні - це меншість! Більшість - це нормальні люди і природно вони вболівали за збірну братньої країни!" - написав він.

У відповідь йому сказали: "Братська країна? Не зустрічав жодного безглуздого, хто вболівав би за Росію".

Скріншоти коментарів (instagram.com/valeriykorsunskyy)

Раніше ми вже писали про те, що Анна Седокова розгнівала українців підтримкою збірної РФ . Один з користувачів Facebook підкреслив, що вона була на Першому каналі, де повідомила, що футбол всіх об'єднав і підтримує команду Росії.

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