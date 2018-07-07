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"Завжди красива": Лоліта порадувала шанувальників вдалим селфи

STYLERЗірки        07.07.2018 - 13:07
Фото: Лоліта Мілявська (facebook.com - LolitaMilyavskaya)
Фото: Лоліта Мілявська (facebook.com - LolitaMilyavskaya)

Лоліта опублікувала фото без макіяжу

Зірка російського шоу-бізнесу Лоліта Мілявська опублікувала пост у своєму Instagram, прикрасивши його своїм красивим селфи. Поп-зірка з подивом звернулася до своїм фанам: "чому, коли сам фотографуєш, навіть без фотошопу, виглядаєш людиною?".

Скрін поста Лоліти Мілявської (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Доказом слів співачки служить її селфи, на якому вона виглядає природно і дуже привабливо. Шанувальники артистки усипали Лоліту приємними компліментами і відзначили, що вона "завжди красива".

Скрін коментів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Фото: Лоліта Мілявська (instagram.com/lolitamilyavskaya)

До речі, Мілявська нещодавно показала фільм про свою дочку.

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