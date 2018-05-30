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"Завжди мріяла": Світоліна розповіла про почуття до України

STYLERЗірки        30.05.2018 - 22:00
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Тенісистка сподівається зіграти з Сереною Вільямс і Марією Шараповою

Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна після виходу до третього кола турніру Ролан Гаррос заявила, що пишається тим, що представляє Україну. Про це повідомляє tennisua.org.

"Я сподіваюся, що в результаті теніс буде більш популярний, і знайдуться люди, які вирішать вкласти гроші в підготовку нового покоління гравців в Україні", - зазначила тенісистка.

"Я знаю, що Федерація тенісу теж докладає всі можливі зусилля для цього. Я завжди мріяла представляти Україну на найбільших турнірах і найбільших аренах світу. Я пишаюся, що представляю Україну", - сказала Світоліна.

"Я дуже хочу знову зіграти з такими гравцями, як Серена Вільямс, Віка Азаренко, Марія Шарапова — це видатні чемпіонки. Адже заради таких великих матчів ми всі і працюємо!" – додала спортсменка.

Нагадаємо, що у другому колі турніру Ролан Гаррос-2018 (Відкритий чемпіонат Франції) Світоліна обіграла словачку Вікторію Кузьмову 6:3, 6:4. У наступному раунді спортсменка зіграє проти румунки Міхаели Бузанареску. Матч відбудеться 1 червня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна вийшла у третє коло Ролан Гаррос-2018.

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Теги: теніс, Еліна Світоліна
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