"Всім дівчатам цього хочеться": Зіанджа зізналася, що мріє про сім'ю та дітей

Учасниця шоу Голос країни 8 дала відверте інтерв'ю про особисте життя

Співачка-трансгендер Зіанджа стала однією з найбільш очікуваних гостей рубрики BACKSTAGE, яку веде шоумен Артем Гагарін в рамках восьмого сезону проекту Голос країни на телеканалі "1+1".

Ведучому вдалося записати відверте і несподіване інтерв'ю з фавориткою українських телеглядачів з команди Потапа.

Відео: перевтілення Бориса Апреля (video.rbc.ua)

Зіанджа розповіла, чому вирішила піти з шоу-бізнесу на такий тривалий термін у десять років.

"Я була такою маленькою дитиною, мені потрібно було подорослішати. Я набралася досвіду, освоїла нові професії. Тепер я людина з вищою економічною освітою", - поділилася вона.

Зіанджа розповіла Артему Гагаріну, що крім отримання вищої освіти, рік прожила в ізоляції в китайських горах. І це був її вибір - вона вирішила втекти від соціуму, читати книги, дивитися фільми, писати пісні і насолоджуватися собою.

Період відлюдництва закінчився і Зіанджа повідомила, що після участі у восьмому сезоні шоу Голос країни хотіла б спробувати себе в ролі актриси і ведучої розважального шоу.

Фото: Артем Гагарін і Зіанджа (прес-служба)

На цьому одкровення не закінчилися. Зіанджа зізналася, що на даний момент вона вільна, але часто ходить на побачення. А в майбутньому мріє про сім'ю та дітей.

"Дітей планую, але пізніше. Зараз я не готова до такої відповідальності, але хотілося б сім'ю! Всім дівчатам цього хочеться!" - резюмувала Зіанджа.

Відео: Артем Гагарін зустрівся з Зіанджею і поставив несподівані питання (Youtube/Голос країни)

Зазначимо, що на етапі "вокальних боїв" суперником Зіанджи став Олексій Баклан, який на "сліпих прослуховуваннях" своїм виконанням хіта групи Rammstein підкорив серця тренерів.

На головній вокальної сцені країни пара виконала хіт Lana Del Rey "Summertime sadness" і вразила зіркових тренерів і прихильників проекту, але зірковий тренер вокалістів Потап віддав перевагу дівчині-трансгендеру.

Відео: Зіанджа vs. Олексій Баклан – "Summertime Sadness" (Youtube/Голос країни)

Таким чином виступ артистки глядачі телеканалу "1+1" побачать у наступному етапі проекту "нокаути".

Нагадаємо, на Голос країни прийшла закохана в Зіанджу дівчина.