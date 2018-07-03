Згадав про Ахметова і показав "Донбас-Арену": Срна зворушливо попрощався з "Шахтарем"

Колишній гравець української футбольної команди зворушливо попрощався зі своїми вболівальниками

22 червня 36-річному екс-хорватському захиснику українського футбольного клубу "Шахтар" Даріо Срні настав час зняти з себе помаранчево-чорну форму. Про це він дуже зворушливо написав у своєму Instagram.

Фото: Даріо Срна на стадіоні "Донбас-Арена" (instagram.com/darijosrna)

Майже 15 років Даріо Срна грав за "Шахтар". Юний хорватський легіонер дебютував у складі "гірників" 12 липня 2003 року і вже в 2010 році його визнали найкращим гравцем української прем'єр ліги 2009/10.

Цього року Срна покинув українську команду. Футболістові було нелегко залишати Україну. Як зазначив Даріо, він залишає тут щось цінніше, ніж кар'єру.

"Свій будинок, свою другу сім'ю і найважливіше, своє серце", - додав Даріо.

Також Срна подякував гравцям, з якими йому доводилося грати, менеджерам, фанатам і президента клубу - Рінату Ахметову.

Скріншот поста Даріо Срна (instagram.com/darijosrna)

За час гри в "Шахтарі" екс-капітан завоював кубок УЄФА, 7 разів ставав володарем Кубка України, 10 разів - чемпіоном України і 8 разів піднімав над головою Суперкубок України.

Фото: Даріо Срна (instagram.com/darijosrna)

Як раніше зазначалося, Даріо Срна тепер гратиме за італійський "Кальярі", виступаючи в Серії А.