Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ви всі так схожі": нове фото Віри Брежнєвої зворушило шанувальників

STYLERЗірки        26.06.2018 - 16:55
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Доньку Брежнєвої переплутали з самою співачкою

Відома українська співачка Віра Брежнєва виклала новий пост на своїй сторінці в Instagram, яке зворушило її фанатів. Деякі навіть сплутали її з донькою.

На маленькому відео видно двох дочок знаменитості Соню і Сару. Старшу дівчинку часто плутають зі співачкою.

Відео: Соня і Сара (instagram.com/ververa)

"Мої кішечки (молодша Сара, старша Соня) мене на відео немає!" - підписала пост Брежнєва.

Але знайшлися шанувальники, які все одно не дізналися одну з дочок.

"Я думала, це Віра. Красоточки, в маму", - написав один з користувачів.

"Вони прекрасні", "Найкрасивіші", "Ви так схожі. І це так мило", "Очаровашки", - коментують пост шанувальники.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, шанувальники в захваті від гарячої Анни Сєдокової в купальнику.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Вірі?

Яскраві емоції та заряд позитиву: як пройшов фестиваль BELIVE 2018 у Києві "Шикарні черешні": Регіна Тодоренко здивувала мережу відвертим фото в купальнику
Теги: Віра Брежнєва, діти зірок, фото
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся