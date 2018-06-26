"Ви всі так схожі": нове фото Віри Брежнєвої зворушило шанувальників

Доньку Брежнєвої переплутали з самою співачкою

Відома українська співачка Віра Брежнєва виклала новий пост на своїй сторінці в Instagram, яке зворушило її фанатів. Деякі навіть сплутали її з донькою.

На маленькому відео видно двох дочок знаменитості Соню і Сару. Старшу дівчинку часто плутають зі співачкою.

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa) 24 Чер 2018 в 9:07 PDT

Відео: Соня і Сара (instagram.com/ververa)

"Мої кішечки (молодша Сара, старша Соня) мене на відео немає!" - підписала пост Брежнєва.

Але знайшлися шанувальники, які все одно не дізналися одну з дочок.

"Я думала, це Віра. Красоточки, в маму", - написав один з користувачів.

"Вони прекрасні", "Найкрасивіші", "Ви так схожі. І це так мило", "Очаровашки", - коментують пост шанувальники.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, шанувальники в захваті від гарячої Анни Сєдокової в купальнику.

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