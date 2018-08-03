Виглядає хворобливо: Армен Джигарханян вперше за довгий час з'явився на публіці (відео)

Фото: Армен Джигарханян (facebook.com-dzhigrahanjantheater)

Актор насилу пересувався

Відомий російський і вірменський актор, народний артист СРСР 82-річний Армен Джигарханян з'явився на публіці вперше за тривалий час. У мережі звернули увагу на погане самопочуття актора, адже опублікованому на відео видно, як він насилу пересувається.

Джигарханян прийшов на зустріч з трупою свого театру. На сторінці театру в Instagram з'явилося відео збору колективу.

Скріншот поста (instagram.com/teatrd)

82-річному артистові допомагають спуститися по сходах, сам він насилу переставляє ноги.

Публікація від МДТ п/р Армена Джигарханяна (@teatrd) 1 Серп 2018 в 4:40 PDT

Користувачі соцмережі побажали здоров'я своєму кумиру.

"Армен Борисович, полум'яний привіт і довгих років життя!", "Армен Борисович,браво! Ви молодець! Знову у творчому строю! Здоров'я вам і довгих років! Дуже раді вас бачити!", "Армен Борисович, Ваш творчий шлях – це яскравий приклад відданості своїй професії і вітчизняній культурі! Ви наша гордість і радість! Ваша неповторність, яскрава індивідуальність, зробили Вас улюбленим і воістину народним артистом Творчих успіхів вам!" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/teatrd)

Здоров'я актора міг похитнути скандал і розлучення з молодою дружиною Віталіною Цимбалюк-Романовською. Він заявляв, що екс-дружина викрала у нього гроші і переписала на себе всю його нерухомість.

Раніше повідомлялося, що Джигарханян був госпіталізований в одну з лікарень столиці Росії з інфарктом.

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