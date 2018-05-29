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"Виглядає ефектно": Надія Мейхер вразила шанувальників відвертим фото

STYLERЗірки        29.05.2018 - 17:39
Фото: Надія Мейхер (instagram.com-nadyameiher)
Фото: Надія Мейхер (instagram.com-nadyameiher)

У мережі захопилися цим образом улюбленої співачки

Українська співачка й екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася з фанатами відвертим знімком зі зйомки кліпу співака і музиканта Дороша на пісню "Ресницами". Пікантне фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

На знімку співачка позує у відвертій сукні з глибоким декольте, що відкриває її груди.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники захопилися цим образом улюбленої співачки.

"Короткі волосся блонд набагато крутіше!", "Божественна", "Ви справжня королева і чудова жінка, Надія! ", "Шикарна", - захоплювалися юзери.

"Приголомшлива жінка, рідкісна, виняткова. Як вам йдуть короткі стрижки,виглядає ефектно. Але я так рада,що Надія ви брюнетка,це прекрасно. Стильно тут все", - alenaspartak.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

"Захоплююся вашою душею, Надя, і зовнішньою красою. Пісня і кліп - чуттєво і ефектно вийшла. Ваша індивідуальність і енергетика зробили свою справу", - додали в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Раніше 35-річна Надія Мейхер знялася в головній ролі в мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі" Оксани Байрак.

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Теги: Надежда Мейхер
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