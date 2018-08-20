Високі відносини: на що готовий Влад Топалов заради Регіни Тодоренко

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак опублікував шокуюче відео

Відомий російській співак Влад Топалов, який нещодавно зробив пропозицію українській ведучій, колишній учасниці проекту "Орел і Решка" Регіні Тодоренко, опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, в якому показав, на що готовий заради своєї коханої жінки.

В невеликому відеоролику показано, як Топалов одягає рукавички і йде ритися в сміттєвому баку.

Виявляється, артист помилково викинув на смітник нові кросівки Тодоренко і щоб не засмучувати свою наречену, вирішив залізти в сміттєвий бак, щоб їх відшукати.

"Випадково викинув нові кросівки Регіни в сміттєвий бак. Дебіл", - так підписав відео Влад Топалов.

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Серпня 2018 в 7:47 PDT

Спочатку йому довелося це заняття не по душі, але заради коханої він готовий був навіть в сміттєвому баку ритися.

Друге відео, яке опублікував Влад, закінчується тим, що він перерив весь сміттєвий бак, знімає рукавички і повертається до машини.

"Ми горді, але бідні", - так підписав артист друге відео.

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Серпня 2018 в 7:59 PDT

Шанувальники артиста поспівчували йому і розповіли безліч кумедних історій, які пов'язані з сміттєвими баками. А також всіх цікавить питання – чи зміг Топалов відшукати нові кросівки Тодоренко в сміттєвому баку.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що вагітна Регіна Тодоренко різко відповіла фанатам з приводу розмов про свій цікавий стан.

А також писали про те, що Топалов зробив пропозицію руки і серця Регіні Тодоренко.

Відео: РБК-Україна