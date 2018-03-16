Виступавшому у Криму російському реперу дозволили приїхати з концертом в Україну

Виступ артиста заплановано на 14 квітня

Російський репер Матвій Мельников, відомий під псевдонімом Мот, приїде з концертами в Україну, незважаючи на те, що виступав в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на офіційну відповідь СБУ.

"За інформацією, наданою Прес-центру СБ України компетентними підрозділами на Ваш запит від 7 березня ц. р., повідомляємо. Станом на дату запиту рішення про заборону в'їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося", - йдеться у відповіді.

Скріншот (apostrophe.ua)

Як раніше писав Styler, російський репер Моп, який виступав в окупованому Криму, анонсував концерт у Києві. Його виступ заплановано на 14 квітня в "Стерео Плазі".

Фото: Репер Моп (instagram.com mmott23)

Також музикант хоче виступити і в Харкові. Про гастролі по Україні стало відомо з опублікованого на офіційній сторінці Facebook концертного туру репера.

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