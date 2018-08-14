"Я вже давно його знаю": "коханка" чоловіка Лорак розкрила правду про стосунки з Муратом

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Яна Бєляєва, яку називають коханкою чоловіка Ані Лорак, розповіла про стосунки з ним

Модель Яна Бєляєва, якій приписують роман з чоловіком співачки Ані Лорак Муратом Налчаджіоглу, клянеться, що ніколи не була у інтимних стосунках з турецьким бізнесменом. Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.

Нагадаємо, що нещодавно в одному з клубів Києва Налчаджіоглу був помічений в компанії незнайомки, яку він погладжував по внутрішній поверхні стегна. Все, що відбувається було зафіксовано на видео і згодом поширилося по мережі.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що незнайомкою нібито є українська модель Яна Бєляєва. Але дівчина переконує, що з Муратом знайома, але вони лише друзі.

"Я вже давно його знаю. Роки три. У мене є хороший друг, він також хороший друг Мурата. У нас з ним дружні стосунки. Бачимося рідко, в компанії", - повідомила Яна.

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Також вона заявив, що на відео з караоке-клубу, яке і стало причиною гучного скандалу, насправді інша дівчина.

"Там не видно, що це я. Просто хтось написав, що це я, а там не видно, там темно і нічого не видно", - підкреслила Бєляєва.

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Крім того, Бєляєва натякнула, що нещодавно у неї почалися стосунки з хлопцем, в яких вона щаслива. Більше коментувати ситуацію модель не хоче.

Нагадаємо, що нещодавно чоловік Ані Лорак вперше відреагував на скандал зі "зрадою".

Відео: РБК-Україна