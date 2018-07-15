"Я думала це Тодоренко": Надю Дорофєєву в мережі порівняли з телеведучою (фото)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Наді Дорофєєвої вважають, що їй до лиця новий образ

Українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло" є активним користувачем Instagram, куди часто викладає фотографії з незвичайними модними рішеннями її стилістів. На цей раз дівчина вирішила здивувати шанувальників не тільки новою зачіскою, але і стилем в загальному сенсі. Шанувальники з радістю сприйняли новий вигляд, однак порівняли співачку з не менш популярною ведучою Регіною Тодоренко.

На знімку Дорофєєва зображено в білому купальнику, піджаку і головному уборі. Вона однією прикриває долонею око. На задньому фоні видно морське узбережжя.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях до публікації шанувальники висловили захоплення зовнішнім виглядом і фігурою артистки, однак помітили надзвичайну схожість з екс-ведучої тревел-шоу "Орел і Решка".

"Вау, ви просто прекрасна", "Тобі личить цей наряд", " Не можу надивитися на це фото. Ти бомбезна", "Чесно кажучи, я спочатку подумала, що це Регіна Тодоренко", "Чесно кажучи, я спочатку подумав, що це Регіна Тодоренко. Теж титьки маленькі", "Ти просто чудо світу", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що популярні українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва представили спільний трек. Композиція отримала назву "Глибоко...". Пісня вже зайняла перше місце в чартах Apple Music.

Відео: (video.rbc.ua)