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"Я шукав себе": Олег Винник розповів про складний період в житті

STYLERЗірки        06.07.2018 - 11:58
Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Олег Винник зробив відверте зізнання про складний період в своєму особистому і творчому житті

Популярний український співак Олег Винник, який днями справив фурор на фестивалі Atlas Weekend, розповів, який період у своєму житті вважає найскладнішим.

Відео: РБК-Україна

За словами зірки, це той період, коли він себе готував до сольної творчості після роботи в мюзиклах.

Винник зазначив, що це було складно з професійної точки зору, так як потрібно було повністю переробити вокал.

"Складно морально - треба було кинути роботу в театрі в Німеччині, складно матеріально - потрібно було записувати пісні і жити на щось", - розповів секс-символ української естради в інтерв'ю журналу "Отдохни".

Олег Винник на обкладинці журналу "Отдохни"

"Та і взагалі це було рішення змінити життя, на яке у мене пішло кілька років. Роки два-три. Я шукав себе. Але якщо озирнутися назад, це нормально, кожен артист через це проходить. Це не був поганий час, мене він загартував", - додав артист.

Відзначимо, що зараз співак активно готується до відзначення 45-річного ювілею.

Раніше Винник зізнався, що на початку його творчого шляху з ним ніхто не хотів працювати. Олегу часто говорили, що він - неформат, і буде складно, але співак не здавався.

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Теги: Олег Винник
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