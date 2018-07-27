"Я дуже злякалася": зірка серіалу "Гра престолів" розповіла про зустріч з принцом Вільямом

Фото: Емілія Кларк (Фото: HBO)

Актриса зізналася, що осоромилася

Британська актриса Емілія Кларк, яка відома глядачам по своїй ролі Дейенеріс Таргаріен в телесеріалі "Гра престолів", розповіла про свій візит в Кенсінгтонський палац і зустріччю з принцом Вільямом. Про це актриса розповіла в ефірі вечірнього шоу з Сетом Майерсом, повідомляє британське видання Ехргеѕѕ.

Як повідомила Емілія Кларк, зустрічалася відбулася ще в лютому 2018 року. Вона була присутня на благодійному вечорі в Кенсингтонському палаці.

Вона зазначила, що сильно нервувала в той день і тому її зустріч з принцом пішла зовсім не за планом.

"Я була розслаблена, поки не оголосили, що принц Вільям йде. Перед тим увечері мене попередили, що не можна повертатися до спадкоємця престолу спиною і перший раз до нього слід звернутися як Ваша королівська високість, а вже потім можна називати його принцом", - розповіла зірка "Гра престолів".

Вона зізналася, що з-за того, що сильно рознервувалася, і від цього спіткнулася, почала робити помилки і заїкатися. А потім переплутала формулювання, з яким повинна була звернутися до принца.

"Я дуже злякалася, і чомусь, коли він прийшов, я не змогла вимовити фразу "Ваша королівська високість". Я сказав: "Ва..Ва...Ва..", і це все, на що я була здатна", - розповіла Емілія Кларк і зазначила, що принц Вільям вчинив як справжній джентльмен і був милим та ввічливим.

До речі, зірка серіалу повідомила сумну новину для фанатів саги.

А раніше Емілія Кларк проговорилася про деталі фінального сезону "Гри престолів"

Відео: STYLER.rbc.ua