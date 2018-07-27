"Я люблю свою батьківщину": актори студії "Квартал 95" виступили для українських бійців (відео)

Фото: Концерт "Кварталу 95" (прес-служба)

Зірки виконали одну зі своїх пісень

Актори гумористичної студії "Квартал 95" виступили для українських бійців. Відповідне відео вони розмістили на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Я люблю свою батьківщину, як дурень!" Ще не вмерла... "- співаю, піднімаючи прапор. І нехай не раз мене розвели, але ж немає іншого у мене землі!" - підписали актори відео.

Допис, поширений Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 27 Лип 2018 р. о 2:16 PDT

Відео: "Квартал 95" (instagram.com/kvartal95official)

Свої номери Квартальники показали на спеціально встановленій сцені на території військової частини. Всього зібралося кілька сотень глядачів - крім учнів, на концерті побували і рідні військових, разом з дітьми.

"Під час наших поїздок на фронт хлопці неодноразово просили нас заїхати і в" учебку ", де теж, як говорили бійці, нас чекають. Ми і приїхали, як випала можливість", - розповідає Олександр Пікалов, актор студії "Квартал 95".

Фото: Концерт "Кварталу 95" (прес-служба)

Спочатку в центр по підготовці наших бійців актори планували приїхати у повному складі, проте, через щільний графік двоє акторів змушені були пропустити зустріч. В результаті свіжі і кращі номери колективу представили на сцені Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Крапов, Юрій Корявченков і Міка фатальний. Всього концерт тривав більше години.

Фото: Концерт "Кварталу 95" (прес-служба)

"Вийшов справжній "міжсобойчик", або, як ми його прозвали, - капусник на плацу. Наш приїзд тримався в таємниці. Знали про цей "кіпіш" тільки командири. Тому подвійно приємно, що зібралося стільки народу", - говорить Олександр Пікалов.

В кінці виступу хлопців нагородили грамотами за багаторічну відданість і дружбу з військовослужбовцями, і висловили подяку за постійну підтримку бійців, за душевне тепло, невичерпне оптимізм, за натхнення на нові перемоги.

Фото: Концерт "Кварталу 95" (прес-служба)

Користувачі захопилися вчинком зірок.

"Супер! Дякую вам за вашу працю!" - пишуть вони.

"Патріотичні пісні" Кварталу "пробирає до мурашок", - додали в коментарях.

"Молодці, приємно, що у нас є такі хлопці", - захопилися користувачі.

Раніше сообащлось, що "Квартал 95" провідав бійців на передовій.

Днями в мережі з'явилися фотографії, на яких актори студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Юрій Корявченков ("Юзик") спілкуються з українськими військовослужбовцями. Діти відвідали кілька міст в Луганській області, місця дислокації і несення служби наших захисників, поспілкувалися з бійцями батальйонів в неформальній обстановці.

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