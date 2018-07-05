"Я ж можу звикнути": Надя Дорофєєва похвалилася розкішним сніданком прямо в басейні

Дорофєєва зізналася, що довго думала не про відпочинок, а про роботу

Українська співачка й солістка поп-групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва продовжує балувати своїх шанувальників яскравими фото з відпочинку на казковому Балі, куди дівчина відправилася разом зі своїми друзями та чоловіком Володимиром Дантесом.

На шикарному курорті велика компанія орендувала віллу в одному з п'ятизіркових готелів міста Убуд. Вілла включає в себе розкішний басейн, що йде в горизонт.

"Фішка" готельного комплексу – незвичайна подача сніданків гостям. Великий піднос з екзотичними ласощами плаває на поверхні води. Тому відпочиваючі можуть поснідати безпосередньо в басейні, милуючись красивими видами.

Незвичайної подачею сніданку на Балі похвалилася і Надя Дорофєєва.

"Ну як так можна? Я ж можу звикнути", - іронічно підписала один зі знімків Дорофєєва.

Надя Дорофєєва на Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Незвичайна подача сніданку в басейн. На знімку – чоловік Дорофєєвої, співак Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники співачки поспішили заспокоїти свою улюбленицю – не думати ні про що і відпочивати. До речі, чимало відзначили, що вони з Володимиром – чудова пара.

"Надюха красуня, мила, тобі дуже пощастило з чоловіком. Вдало відпочити, виспаться, накупатися. Чекаємо в Києві", - пише krivunenkovaleria21.

"Незвично бачити тебе сімейною і такою офігенчик щасливою", - зазначає sv_elvira.

"Звикай) Заслужила", - заспокоює vika__mouse.07.

"Надя, ви з Вовою – просто шикарна пара", - підкреслює belich_yu.

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Також Дорофєєва зізналася, що в перші дні перебування на екзотичному острові в Індонезії перші кілька днів не могла повністю присвятити себе відпочинку і постійно думала про роботу.

"Щоб мені почати відпочивати на відпочинку - це ціла справа)) Перших три дні я не можу розслабитися, все думаю про проекти, які чекають, про нові плани групи (буде багато цікавого). І напевно, тільки сьогодні (ред. – на четвертий день) я почала думати про те, що пора б позагоряти і поїсти", - зізналася солістка "Время и Стекло".

Надя Дорофєєва відпочиває на Балі з чоловіком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, співак і телеведучий Володимир Дантес також опублікував дуже романтичний знімок з Дорофєєвою.

"Кращий ранок на землі з коханою", - зворушливо підписав фото Володимир Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес на Балі (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Вілла в готельному комплексі міста Убуд, де відпочивають Дорофєєва і Дантес (фото: instagram.com/beam__travel)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва також активно пробує свої сили в акторській професії. Так, нещодавно стало відомо, що стартовали зйомки повнометражного фільму студії "Квартал 95" - "Я, ти, він, вона".

У картині знімаються Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Тамара Яценко та інші.

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