"Я нічого не пам'ятаю": Даша Астаф'єва спокусила підписників відвертими фото зі свого шоу

Відверті знімки вийшли під тегом "18+"

Українська співачка, екс-солістка гурту "NikitA" Даша Астаф'єва продовжує інтригувати своїх шанувальників відвертими кадрами з персонального шоу.

Зазначимо, що після відходу з поп-гурту "NikitA" даша Астаф'єва не закинула творчість. Дівчина, як і раніше, співає, однак тепер займається своїм персональним шоу з елементами еротики – "D. A. band". Найчастіше співачка виступає на закритих вечірках і в клубах.

Так, нещодавно Астаф'єва побалувала підписників в мережі instagram дуже відвертими кадрами з одного зі своїх останніх виступів. При цьому співачка опублікувала цілу серію провокаційних знімків.

"Хочу подякувати всім, хто допомагав нам зробити цю ніч незабутньою. Я нічого не пам'ятаю", - підписала одну з фото-галерей Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва під час виступу в рамках свого музичного проекту "D. A. band" (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва постала в білому брючному костюмі з корсетом з глибоким вирізом. При цьому для виступу Астаф'єва вибрала зачіску в стилі 20-х – ретро хвилі.

"Просто булгаковська Маргарита!" – зазначила одна з підписниць lesha_eleonora.

Провокаційна Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У цілому фанати Астаф'євої прийшли у захват від відвертих знімків.

"Ах, Даша, багатьох ти звела з розуму", - зітхає katena__lav.

"Чудовий виступ. Ви, як завжди, шикарні!" – зазначає elizabeth_rocknroll.

"Круть! Красуня!" – пише mr.dan76.

"Ось це спека", - коментує danil_pish.

"Фігура вогонь! Молодець!" – захоплюється tamriko.pirat.

Скріншот коментарів instagram.com/da_astafieva

Провокаційне шоу Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, співачка вже не перший раз кружляє голови своїх підписників. Раніше Даша Астаф'єва роздражнила своїх фанів, показавши відео поцілунку з дівчатами.

На кадрах видно, як зірка цілується з двома дівчатами на сцені поспіль. У залі шанувальники співачки відразу ж стали знімати дію на телефони.

Даша Астаф'єва: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)