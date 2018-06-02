"Я відчувала себе абсолютно безпорадною": Седокова поділилася спогадами про позбавлення дочки

Анна Седокова запропонувала допомогу батькам, у яких забирають дітей

Українська артистка Анна Седокова, у якій забрав доньку Моніку батько дівчинки, бізнесмен Максим Чернявський, поділилася переживаннями. Дівчина опублікувала емоційний запис у своєму акаунті Instagram.

Спочатку співачка поділилася щастям материнства, після чого розповіла про тяжкий розрив з дитиною. Дівчина запропонувала свою допомогу всім тим, хто потребує адвоката у справі про позбавлення батьківських прав. Запис опублікований в підписі до фотографії, на якій Анна Седокова відображена вагітною.

Фото: (instagram.com/annasedokov)

"А потім забирають чоловічка. Відвозять, відводять, виривають з твого життя, тому що у тебе і так багато дітей або ти ходиш на роботу, або тому, що так хочеться. Ти не розумієш, навіщо, але раптом, на тебе подають в суд. Ти не можеш додзвонитися, дописаться, всі навколо раптом дивляться на тебе, як на злочинницю", — поділилася артистка емоціями, коли у неї відібрали молодшу дочку Моніку.

Дівчина також розповіла, як тяжко їй було пережити перше судове засідання.

"У мене біда і ви знаєте про неї. Мені щодня приходять листи. До мене підходять жінки. Хтось не бачив своїх дітей 5 років, хтось 15. Судова система дуже складна і як правило, виграє той, у кого краще адвокати або більше грошей. Коли все сталося зі мною, я поняття не мала, що робити. На першому суді у мене навіть не було адвоката, я відчувала себе абсолютно безпорадною, з вирваним серцем ", — поділилася Седокова.

Співачка також запропонувала допомогу всім тим, кого намагаються позбавити прав на материнство або батьківство.

"Я хочу допомогти. Вам, хто зараз в складній ситуації. Ми створили групу в Телеграм. Пряме посилання у мене в профілі. У групі ми будемо обмінюватися досвідом, шукати виходи із ситуацій та підтримувати один одного. В ній є шановні мною адвокати, які вже надають допомогу і підтримку сотням мамам і татам. Так, це дуже важливо. І тат! Тому що дитинка має відчувати любов і турботу двох батьків, адже так формується здоровий і щасливий чоловік. Якщо у кого-то зараз складна ситуація, хтось в неї потрапив або вибрався - пишіть нам. Ми зможемо вислухати. Ми зможемо змінити закони. Ми зможемо бути разом з нашими дітьми. Ми - не порожнє місце. З Днем Захисту Дітей", – доповнила пост артистка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokov

Нагадаємо, що 1 червня з нагоди Дня захисту дітей Ніна Матвієнко, Наталія Карпа, Марічка Бурмака, Влада Литовченко та інші відомі українці прочитали чуттєвий вірш видатної поетеси Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Відео: video.rbc.ua