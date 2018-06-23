"Я чудово провела час": напівоголена наречена Кріштіану Роналду знялася для глянцю (фото)

Наречена Кріштіану Роналду з'явилася на обкладинці Women's Health

Не так давно стало відомо про те, що нападник футбольної команди "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду одружується на красуні-моделі — Джорджині Родрігес. Нещодавно дівчина знялася для обкладинки культового глянцю Women's Health. Про це модель повідомила у своєму акаунті Instagram.

"В кіосках вже є журнал Women's Health за липень/серпень зі мною на обкладинці. Я відмінно провела час на цій фотосесії. Хочу подякувати всій команді за великий професіоналізм і теплий прийом", – написала майбутня дружина Роналду під фотографією в Instagram.

Фото: (instagram.com/georginagio)

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про весілля, яке планує Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес. Про важливу подію в житті закоханих повідомила мати Роналду в інтерв'ю з місцевим виданням.

"Вона мати моєї онуки. Вона поки ще не моя невістка, але скоро нею стане", — зазначила жінка.

Фото: (instagram.com/georginagio)

Кріштіану і Джорджина не приховують тремтливих почуттів: вони проводять буквально весь час разом. Фотографії з спільного відпочинку, а також в поїздках регулярно публікуються в обліковому записі нареченої. Після проведення Ліги чемпіонів у Києві дівчина виклала знімок з переможцем сезону. Крім того, вони влаштовують один одному романтичні вечори, займаються дітьми і виглядають дуже щасливими.

Фото: (instagram.com/georginagio)

До речі, нещодавно в португальському аеропорту замінили відомий бюст нападника іспанського клубу "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду. Раніше встановлена скульптура була замінена на більш якісну. Багато хто називав скульптуру огидною, жахливою і неймовірно смішною.

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