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"Я чудово провела час": напівоголена наречена Кріштіану Роналду знялася для глянцю (фото)

STYLERЗірки        23.06.2018 - 09:30
Фото: (instagram.com/georginagio)
Фото: (instagram.com/georginagio)

Наречена Кріштіану Роналду з'явилася на обкладинці Women's Health

Не так давно стало відомо про те, що нападник футбольної команди "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду одружується на красуні-моделі — Джорджині Родрігес. Нещодавно дівчина знялася для обкладинки культового глянцю Women's Health. Про це модель повідомила у своєму акаунті Instagram.

"В кіосках вже є журнал Women's Health за липень/серпень зі мною на обкладинці. Я відмінно провела час на цій фотосесії. Хочу подякувати всій команді за великий професіоналізм і теплий прийом", – написала майбутня дружина Роналду під фотографією в Instagram.

Фото: (instagram.com/georginagio)

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про весілля, яке планує Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес. Про важливу подію в житті закоханих повідомила мати Роналду в інтерв'ю з місцевим виданням.

"Вона мати моєї онуки. Вона поки ще не моя невістка, але скоро нею стане", — зазначила жінка.

 

Фото: (instagram.com/georginagio)

Кріштіану і Джорджина не приховують тремтливих почуттів: вони проводять буквально весь час разом. Фотографії з спільного відпочинку, а також в поїздках регулярно публікуються в обліковому записі нареченої. Після проведення Ліги чемпіонів у Києві дівчина виклала знімок з переможцем сезону. Крім того, вони влаштовують один одному романтичні вечори, займаються дітьми і виглядають дуже щасливими.

 

Фото: (instagram.com/georginagio)

До речі, нещодавно в португальському аеропорту замінили відомий бюст нападника іспанського клубу "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду. Раніше встановлена скульптура була замінена на більш якісну. Багато хто називав скульптуру огидною, жахливою і неймовірно смішною.

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Теги: instagram, Криштиану Роналду, невеста
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