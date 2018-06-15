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"Я пив все більше і більше": відомий актор розповів про алкоголізм

STYLERЗірки        15.06.2018 - 13:31
Фото: кадр з серіалу "Зомбі на ім'я Шон"
Фото: кадр з серіалу "Зомбі на ім'я Шон"

Саймон Пегг зізнався, що страждав від алкоголізму

Британський актор і комік Саймон Пегг, найбільш відомий по роботах у фільмах "Зомбі на ім'я Шон", "Зоряний шлях" і "Місія нездійсненна 3", зізнався, що в минулому йому довелося впоратися з депресією і алкоголізмом. Про це повідомляє NME.

"Я пив все більше і більше, і в кінцевому підсумку у мене стався зрив. На Comic Con в 2010 році - я нікому ще цього не розповідав - ми рекламували фільм "Пол: Секретний матеріальчик", і я ніби як загубився на чотири дні" , - сказав актор.

Пегг стверджує, що його схильність до депресії і стала причиною алкоголізму, а успішне життя ускладнювало боротьбу з проблемою. "Чим більше матеріального успіху до мене приходило, тим менше я розумів, чому мене це не влаштовує", - заявив він.

Артист зазначив, що перестав пити в 2010 році. "Якщо ви подивитеся фільм" Руки-ноги за любов", я там весь опухлий і з мертвими очима ... Я дивлюся на того себе і думаю: "Я тоді був дуже нещасливий"", - додав Пегг.

Нагадаємо, що зірка "Дуже дивних справ" розповів про своє психічне захворювання.

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Теги: актор, алкоголизм
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