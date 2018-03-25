"Я відчула, що змінююся": Іриша Блохіна розповіла, як повідомила чоловікові про вагітність

Спортсменка зізналася, що дозволяє їй тримати себе у формі

Тренер збірної України з художньої гімнастики розповіла про те, як дізналася про свою довгоочікувану другу вагітность та як повідомила радісну новину своєму чоловікові. Відвертими спогадами спортсменка поділилася в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Зірка зізналася, що дуже зраділа, дізнавшись, що вагітна. Це сталося під час відпочинку на Балі, куди Блохіна поїхала разом з чоловіком.

"Ми відпочивали родиною на Балі, і я відчула, що якось змінююся. Я там зробила тест і розплакалася від щастя. Ми так чекали цього. Я чоловікові просто показала тест і сказала, що у нас буде маленьке диво. При цьому також була присутня Жаклін, яка теж дуже зраділа. Вона поцілувала мій живіт, обняла. Вона в три роки все відчуває, що зворушує до сліз", - розповіла про зворушливий моменті Іриша Блохіна.

Спортсменка зазначила, що тримати себе у формі, їй допомагає йога, якою вона захоплюється вже давно.

"Йога - це мій найкращий друг. Форми, розтяжки, целюліти: щоб цього не було треба починати до вагітності. Потім вагітність проходить легко і після народження дитини швидко повертаєшся у форму", - заявила відома спортсменка.

Екс-підопічна Іриши Блохіної, гімнастка Ганна Різатдінова нещодавно народила сина народному депутату Олександру Онищенку, який зараз перебуває під слідством. Блохина зізналася, що заміжжя підопічною стало для неї несподіванкою, хоча Онищенко вона знає багато років.

"Світ і життя таке. Все непередбачувано. Олександра особисто я знаю з дитинства, тому що наші сім'ї були близькі. Він мені як дядько, тому для мене це було несподіванкою. Але я дуже щаслива за них і бажаю їм щастя і любові", - прокоментувала заміжжя Ризатдиновой спортсменка.

Відео: Іриша Блохіна дізналася про вагітність на Балі ("Світське життя")

До речі, Іриша Блохіна розповіла, де збирається народити другу дитину.