Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я відчула, що змінююся": Іриша Блохіна розповіла, як повідомила чоловікові про вагітність

STYLERЗірки        25.03.2018 - 21:18
Фото: Іриша Блохіна (facebook.com/ireesha)
Фото: Іриша Блохіна (facebook.com/ireesha)

Спортсменка зізналася, що дозволяє їй тримати себе у формі

Тренер збірної України з художньої гімнастики розповіла про те, як дізналася про свою довгоочікувану другу вагітность та як повідомила радісну новину своєму чоловікові. Відвертими спогадами спортсменка поділилася в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Зірка зізналася, що дуже зраділа, дізнавшись, що вагітна. Це сталося під час відпочинку на Балі, куди Блохіна поїхала разом з чоловіком.

"Ми відпочивали родиною на Балі, і я відчула, що якось змінююся. Я там зробила тест і розплакалася від щастя. Ми так чекали цього. Я чоловікові просто показала тест і сказала, що у нас буде маленьке диво. При цьому також була присутня Жаклін, яка теж дуже зраділа. Вона поцілувала мій живіт, обняла. Вона в три роки все відчуває, що зворушує до сліз", - розповіла про зворушливий моменті Іриша Блохіна.

Спортсменка зазначила, що тримати себе у формі, їй допомагає йога, якою вона захоплюється вже давно.

"Йога - це мій найкращий друг. Форми, розтяжки, целюліти: щоб цього не було треба починати до вагітності. Потім вагітність проходить легко і після народження дитини швидко повертаєшся у форму", - заявила відома спортсменка.

Екс-підопічна Іриши Блохіної, гімнастка Ганна Різатдінова нещодавно народила сина народному депутату Олександру Онищенку, який зараз перебуває під слідством. Блохина зізналася, що заміжжя підопічною стало для неї несподіванкою, хоча Онищенко вона знає багато років.

"Світ і життя таке. Все непередбачувано. Олександра особисто я знаю з дитинства, тому що наші сім'ї були близькі. Він мені як дядько, тому для мене це було несподіванкою. Але я дуже щаслива за них і бажаю їм щастя і любові", - прокоментувала заміжжя Ризатдиновой спортсменка.

Відео: Іриша Блохіна дізналася про вагітність на Балі ("Світське життя")

До речі, Іриша Блохіна розповіла, де збирається народити другу дитину.

Вагітна Олена Шоптенко показала зворушливе фото з чоловіком Юлія Думанська розповіла про своє цікаве положення
Теги: спортсмены, гимнастика, вагітність
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top