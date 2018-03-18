"Я зрозумів, що в хаті росте троль": Сергій Притула розповів про кумедну витівку сина

Сергій Притула - щасливий батько двох дітей

Популярний український телеведучий Сергій Притула поділився кумедною сімейною історією. З його розповіді, син Дмитро зумів "потролити" батька.

Історією ведучий поділився на сторінці в Facebook.

Скріншот сторінки facebook.com/Сергій Притула

Як відомо, Сергій Притула - щасливий батько двох дітей. Актор розповідає, що його 10-річний син приніс милу табличку з написом "Я вірю в супергероя, його ім'я Тато".

Такі слова зворушили Сергія Притулу. Ведучий зрозумів, що у нього росте добрий і люблячий син. Однак після народження другої дитини - дівчинки Соломії - у школяра з'явилася інша табличка з написом "Іноді бути старшим братом навіть краще ніж супергероєм".

"Після народження Соломійки в його кімнаті на стіні з'явилася ще одна рамочка з текстом. І я зрозумів, що в будинку росте троль!" - написав Сергій Притула, побажавши хороших сімейних вихідних.

Відзначимо, не так давно Притула розчулив українців визнанням про дітей.