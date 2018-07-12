"Я витратив всі заощадження": Ступка розповів сумну історію з особистого життя

Фото: Дмитро Ступка (facebook.com Dmitriy Stupka)

Актор поділився подробицями про минулі стосунки

Український актор Дмитро Ступка поділився сумною історією про відносини з колишньою дівчиною. Про неї він розповів в інтерв'ю для телеканалу ZIK.

Онук знаменитого Богдана Ступки зустрічався з дівчиною протягом чотирьох років, поки не зустрів Поліну Логунова, свою дружину. Дівчину звуть Катерина. Вона була дуже вимогливою і постійно дорікала Дмитра в тому, що у нього недостатньо грошей.

Відео: Дмитро Ступка (youtube.com/Телеканал ZIK)

Актор розповів, що витратив на кохану всі свої гроші - близько $ 65 тис.

"Я витратив всі заощадження. Дарував подарунки, ми об'їздили півсвіту: Європу, Азію. Вона постійно мені говорила, що я бідний молодий актор, який не зможе її утримувати. Навіть звучала фраза, що вона не любить мене такою любов'ю, яку відчував до неї я. Вона видавила з мене всі соки ", - поскаржився Дмитро.

Незабаром пара розлучилася.

"Коли у мене закінчилися гроші, Катя перекинулася на іншого чоловіка, багатшого австрійця", - поділився актор.

Раніше Дмитро Ступка розповів про буллінг в школі.

Своїми спогадами артист поділився в рамках спільного соціально-просвітницького проекту Українського інституту дослідження екстремізму та сайту "Сегодня" "СТОП ШКІЛЬНИЙ ТЕРРОР!".

Дмитро Ступка зазначив, що будь-який конфлікт можна вирішити словами.

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