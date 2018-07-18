"Я приймаю твій виклик": Маша Єфросиніна погодилася брати участь у "Танцях з зірками"

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Стало відомо, кому телеведуча передала естафету

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакария й погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками". Про це артистка повідомила в Instagram.

Маша Єфросиніна записала невелике відео, в якому підтвердила свою участь в гучному танцювальному проекті.

"Привіт, друзі! Мене звуть Маша Єфросиніна, і тут ось яка справа. Іраклі Мацакария мені кинув виклик для участі у найгучнішому танцювальному проекті країни "Танці з зірками". Іраклі, напевно, думає, що якщо жодна жінка на теренах України і Грузії йому не відмовила, то і я не відмовлю? Правильно думає. Але, лише, тому що, я завжди мріяла танцювати професійно", - повідомила телеведуча.

У свою чергу, Маша Єфросиніна передала естафету і запросила взяти участь у проекті наступного героя – всесвітньо відомого українського боксера Дениса Берінчика.

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Лип 2018 в 2:57 PDT

Нагадаємо, на телеканалі "1+1" стартував зоряний челлендж #танціззіркамиchallenge, в рамках якого учасники нового сезону "Танці з зірками" будуть передавати естафету один одному із запрошенням взяти участь у проекті. До осені повинні визначитися всі учасники шоу.

Першим учасником став грузинський продюсер, фіналіст грузинської версії "Танці з зірками" і самий відомий холостяк країни Іраклі Мацакария.

До речі, Маша Єфросиніна розкрила свої табу в зовнішньому вигляді.

Відео: STYLER.rbc.ua