"Я завжди поруч": Приходько отримала нагороду за підтримку бійців ЗСУ (фото)

Співачка зізналася, що для неї це велика честь

Відома українська співачка Анастасія Приходько показала шанувальникам нагороду, яку отримала за підтримку бійців Збройних сил України. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Рідні мої, щиро дякую за відзнаку. Це для мене велика честь. Я завжди поруч, до останнього набою", - йдеться у підписі до фото.

Фото: скріншот поста (Facebook.com/Анастасія Прихоьдко)

Слід уточнити, що Приходько отримала грамоту за "активну громадянську позицію, підтримку військовослужбовців та членів їх сімей, популяризацію проходження служби в Силах спеціальних операцій". Видав її командир однієї з військових частин.

Фото: нагорода Анастасії Приходько (Facebook.com/Анастасія Прихоьдко)

Уточнимо, що на даний момент пост зібрав 250 лайків і близько десятка репостов. Самі користувачі мережі також дякують виконавицю за допомогу військовослужбовцям.

"Радий за тебе. Заслужила", - сказав користувач Максим Бойко.

"О, наш підрозділ", - підкреслив юзер Сергій Цухипа.

"Вітаю. Але ти гідна не грамот", - уточнила користувач Ксенія Бикова.

Фото: скріншот коментарів (Facebook.com/Анастасія Прихоьдко)

До речі, співачка Анастасія Приходько прокоментувала позбавлення українських нагород співака Йосипа Кобзона. За її словами, у нашій країні вистачає і "своїх зрадників", яких варто було б позбавити почесних звань.

"Все розумію, але дивно - чого першим то Кобзон? У нас тут своїх зрадників вистачає. Давайте спочатку розбиратися, так би мовити, з "нашими", а потім з тими", - написала Приходько.

Також Настя відразу запропонувала план дій, що робити з українськими артистами, які виступають в РФ і на окупованих Росією територіях.

Як повідомлялося раніше, Росія вибрала своєю представницею Юлію Самойлову, щоб викликати у народу жалість. Таку думку висловила українська виконавиця Анастасія Приходько.

"Номер був огидний, в принципі. Підготовка огидна. При чому тут Ленін був у Лісабоні з цим полотном? Загалом, знущалися, як могли і як хотіли. Якщо брати людський фактор, то мені її щиро шкода. Але в цьому – вся Росія. Людина і так все життя зростав з певними комплексами, і коли на неї це все звалилося. Вона так плакала! Мені її так шкода стало! Її використовували в цій грі, хотіли викликати жалість у народу", - вважає зірка.

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